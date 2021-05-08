طهران: من المحتمل تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، السبت، أنه من المحتمل أن يتم تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال في تصريح لقناة تلفزيونية يابانية: "نأمل إحراز تقدم كاف في المحادثات الحالية في فيينا، كي لا تكون هناك حاجة لتمديد الموعد النهائي الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "مع ذلك، طهران ستدرس تمديد الاتفاق المؤقت إذا لزم الأمر".

وتم التوقيع على الاتفاق المؤقت بين الجانبين في الـ20 من فبراير الماضي، وينتهي العمل به بحلول الـ24 من شهر مايو الجاري.

وأشار عراقجي، في وقت سابق، إلى أنه بحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون ما يخص الاتفاق النووي ورقابة الوكالة على الأنشطة النووية والقضايا التي تتعلق بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي وخفض طهران تنفيذ التزاماتها إضافة إلى الأسئلة التي لدى الوكالة والقضايا الخلافية.

وتقرر أمس الجمعة، وعلى الفور البدء بمشاورات الخبراء لصياغة نص المسودة بين الأطراف المشاركة في الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني.

المصدر: RT