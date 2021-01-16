شركة برازيلية تطلب من السلطات السماح بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"

طلبت شركة الأدوية البرازيلية Uniao Quimica، من وكالة الرقابة الصحية البرازيلية، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V".

وقالت الشركة، إنها قامت مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في 15 يناير، بتسجيل طلب لدى وكالة الرقابة الصحية البرازيلية (Anvisa )، للموافقة على الاستخدام الطارئ لعشرة ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في البرازيل.

وأشارت الشركة، إلى أنها تخطط للحصول على الكمية المذكورة من اللقاح الروسي، في الربع الأول من العام الحالي.

وبموجب الاتفاق مع الصندوق الروسي حول نقل التكنولوجيا، ستطلق شركة Uniao Quimica إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، في مصانعها في مدينة برازيليا، ومدينة غوارولوس (بولاية ساو باولو).

في نهاية ديسمبر، تقدمت Uniao Quimica بطلب إلى السلطات المختصة، للحصول على موافقة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على "سبوتنيك V"، وهو شرط أساسي للموافقة على استخدام الدواء في البرازيل.

المصدر: تاس