إيلون ماسك متحدثا عن اختبارات للكشف عن كورونا: يا له من هراء

كشف إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس"، أنه أجرى أربعة اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في يوم واحد، وكانت اثنتان منها سلبية، واثنتان إيجابية.

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وعلى حسابه في "تويتر"كتب ماسك يقول: "هناك نوع من الهراء يحدث. اليوم أجريت 4 اختبارات لكوفيد - 19. اثنان سلبيان، واثنان كانا موجبين. نفس المعدات، نفس الاختبار، بل ونفس الممرضة. اختبار سريع مستضد".

وفي قت لاحق، أفاد بأنه قرر إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في معمل آخر، وستكون النتائج جاهزة في غضون 24 ساعة تقريبا.

وحين سُئل عما إذا كان يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، قال ماسك إنه يعاني من أعراض نزلة برد.

المصدر: نوفوستي