للمرة الأولى.. ثروة إيلون ماسك تبلغ مستويات قياسية

صعدت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أمس الأربعاء للمرة الأولى فوق مستوى الـ100 مليار دولار، وجاء ذلك بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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وحقق ماسك، مؤسس شركة Tesla وSpaceX هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم Tesla أمس في البورصات الأمريكية، حيث ارتفعت ثروة ماسك بفضل ذلك إلى 101 مليار دولار.

وأنهى سهم Tesla تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 6.42% عند 2153.17 دولار للسهم.

وكان ماسك قد دخل الأسبوع الماضي ضمن قائمة أغنى 4 أشخاص في العالم، حينها بلغت ثروته 84.8 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"