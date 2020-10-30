البرازيل.. 508 حالات وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، عن تسجيل 22282 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و508 وفيات خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5 مليون و516 ألفا و658 شخصا.

أما بالنسبة لحصيلة الضحايا فقد ارتفعت إلى 159477 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات