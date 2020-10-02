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بعد إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا.. الكشف عن نتيجة فحص ابنهما بارون

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بعد إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا.. الكشف عن نتيجة فحص ابنهما بارون
Reuters KL
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجله بارون
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أكدت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة، عدم إصابة بارون ترامب نجل الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت غريشام في حديثها مع موقع "ديلي ميل": "كانت نتيجة فحص بارون سلبية وتم اتخاذ جميع التدابير لإبقائه سليما ومعافى".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

المصدر: "ديلي ميل" + RT

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