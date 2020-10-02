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خصم ترامب يعلق على خبر إصابته بكورونا

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خصم ترامب يعلق على خبر إصابته بكورونا
Reuters
بايدن وترامب خلال المناظرة
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علق المرشح الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على خبر إصابة خصمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

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"سي إن إن": بايدن سيجري اليوم اختبار فيروس كورونا

وقال بايدن اليوم الجمعة في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرسل أنا وجيل (عقيلته) أمنياتنا إلى الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، من أجل التعافي السريع".

وأضاف: "سنواصل الدعاء من أجل صحة وسلامة الرئيس وأسرته".

وفي وقت سابق، قال تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي إن بايدن سيخضع اليوم لاختبار فيروس كورونا.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحص الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: RT

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