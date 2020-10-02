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"سي إن إن": بايدن سيجري اليوم اختبار فيروس كورونا

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Reuters
المرشح الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن
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قال تلفزيون "سي إن إن" إن المرشح الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن سيخضع اليوم الجمعة لاختبار فيروس كورونا.

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إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا
إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

ويأتي ذلك على إثر إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته ميلانيا بالوباء.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "أثبتت اختبارات هوب هيكس، التي عملت بجد دون أخذ استراحة صغيرة، أنها إيجابية لـ Covid 19. رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي لدينا!".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: RT+ CNN

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