 
مباشر

الإعصار "هانا" يغرق مستشفى للولادة في المكسيك (صور + فيديو)

أخبار العالم

الإعصار
RT
مستشفى - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oew8

تعرض مستشفى للولادة في مدينة رينوسا الحدودية المكسيكية لأضرار كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار "هانا" حيث غمرت المياه المستشفى واضطر العاملون لإجلاء المرضى.

ونقل موقع "إي بي سي نيوز" عن بيدرو غرانادوس، مدير قسم الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس، قوله، إن "بعض المرضى تم نقلهم إلى الطوابق العليا، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى".

ووصل الإعصار "هانا" يوم الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث انخفض إلى عاصفة استوائية، وصلت سرعة رياحها إلى 50 ميلا في الساعة.

ونشر مدونون صورا ومقاطع فيديو وثقت الأطباء وهم يقومون بنقل المرضى وإجلائهم من المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مكسيكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا