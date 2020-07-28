الإعصار "هانا" يغرق مستشفى للولادة في المكسيك (صور + فيديو)

تعرض مستشفى للولادة في مدينة رينوسا الحدودية المكسيكية لأضرار كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار "هانا" حيث غمرت المياه المستشفى واضطر العاملون لإجلاء المرضى.

ونقل موقع "إي بي سي نيوز" عن بيدرو غرانادوس، مدير قسم الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس، قوله، إن "بعض المرضى تم نقلهم إلى الطوابق العليا، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى".

ووصل الإعصار "هانا" يوم الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث انخفض إلى عاصفة استوائية، وصلت سرعة رياحها إلى 50 ميلا في الساعة.

ونشر مدونون صورا ومقاطع فيديو وثقت الأطباء وهم يقومون بنقل المرضى وإجلائهم من المستشفى.

#REYNOSA Algunas áreas del Hospital Materno Infantil se encuentran inundadas tras el paso del huracán Hanna. pic.twitter.com/7dZi6W1Pni — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) July 26, 2020

#COVID19 | This video has been shared on social media showing COVID-19 patients in beds on hallways of this hospital converted into a COVID ward as Hanna’s rainwater kept rising in Reynosa, Tamaulipas. #Mexicopic.twitter.com/fTpcLVkw54 — BTFKNews (@BTFKNews) July 27, 2020

المصدر: وسائل إعلام مكسيكية