الأرجنتين تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

سجلت الأرجنتين خلال اليوم الماضي عددا قياسيا في مرضى فيروس كورونا حيث وصل العدد لـ1141.

وجاء الإعلان عن ذلك في بيان نشرته وزارة الصحة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.



يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا قد وصل إلى 24761، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 717، وعدد المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا 7568.



وفي وقت سابق، طلبت سلطات العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من روسيا تزويدها بوسائل لمكافحة الوباء من أجهزة كشف، وأدوية وتنفس اصطناعي.

المصدر: تاس