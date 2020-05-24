قائد الجيش الإيراني يتفقد مصابي حادث سفينة "كنارك"

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، تفقد مصابي حادث السفينة اللوجستية "كنارك".

وذكرت وكالة "فارس نيوز" الإيرانية، أن تفقد اللواء موسوي لجرحى السفينة "كنارك"، جاء بمناسبة حلول عيد الفطر في البلاد.

وأشارت إلى أن القائد العام للجيش الإيراني اطلع على سير علاج جرحى حادث السفينة، متمنيا للجميع الشفاء العاجل.

وتعرضت السفينة اللوجستية "كنارك" لحادث خلال تمرين للقوة البحرية في مياه خليج عمان جنوب شرق البلاد، أدى إلى مقتل 19 من طاقمها وإصابة 15 آخرين.

المصدر: "فارس نيوز"