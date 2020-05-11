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الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك

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الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك
صورة البارجة بعد قطرها إلى الساحل
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أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادث بارجة كونارك.

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وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة في البحرية أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مشيرة إلى أنه تم نقل البارجة إلى السواحل لمعايتنها فنيا.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة في هذا الصدد.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية، أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

المصدر: RT

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