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أردوغان: تركيا ليس لها مطامع في أراضي أي دولة ولن نتفاوض مع أي منظمة إرهابية

أخبار العالم

أردوغان: تركيا ليس لها مطامع في أراضي أي دولة ولن نتفاوض مع أي منظمة إرهابية
Reuters
الرئيس التركي
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قال الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم الاثنين، أن تركيا ليس لها مطامع في أراضي أي دولة، مشددا على أنها لن تتفاوض مع أي منظمة إرهابية.

وأعرب أردوغان خلال منتدى "تي آر تي وورلد"، عن اعتقاده بأن الذين قاطعوا هذا المؤتمر احتجاجا على عملية "نبع السلام"، ليس بإمكانهم تقبل الديمقراطية يدعمون التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "لم نجلس مع التنظيمات الإرهابية على طاولة، ولن نفعل ذلك على الإطلاق".

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا تريد الدفاع عن حدودها، والتأكد من أن يعود اللاجئون بطريقة آمنة إلى أرضهم، وقال أردوغان:  "لا نريد القتل أو الظلم هدفنا تأمين حقنا وحق إخوتنا".

يتبع..

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