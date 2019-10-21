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تشاووش أوغلو: 360 ألف سوري عادوا من تركيا إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"

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تشاووش أوغلو: 360 ألف سوري عادوا من تركيا إلى منطقتي
Reuters FATIH AKTAS/TURKISH FOREIGN MINI
وزير الخارجية التركي
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن 360 ألف سوري عادوا من تركيا إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، بعد تطهيرها من الإرهابيين، وفق تعبيره.

وأضاف أوغلو أنه "في الوقت الذي كانت تركيا تسعى فيه إلى تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا مع الولايات المتحدة، استمرت واشنطن بدعم وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، بالسلاح.

يتبع..

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