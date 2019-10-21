الخارجية الإيرانية: طهران ترفض إنشاء تركيا مواقع عسكرية تابعة لها في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkeq
أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن رفض طهران إنشاء أنقرة مواقع عسكرية تابعة لها داخل الأراضي السورية.
وقال موسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن إيران ترفض إنشاء تركيا مواقع عسكرية داخل سوريا، "نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا ... يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية ... يجب احترام سلامة أراضي سوريا".
يتبع..
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)