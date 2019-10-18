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أردوغان: تركيا تهدف لإقامة 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة شمال سوريا

أخبار العالم العربي

أردوغان: تركيا تهدف لإقامة 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة شمال سوريا
Reuters
أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.

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وأضاف أردوغان أن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة، حيث تستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات في سوريا.

وأشار إلى أن تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ".

وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق التي خرجت منها وحدات حماية الشعب الكردية بالفعل.

واتفقت أنقرة مع واشنطن، يوم الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية. وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات.

المصدر: رويترز

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