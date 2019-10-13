أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أهم شيء الآن هو إكمال العملية العسكرية في سوريا بأقل خسائر ممكنة، منوها بأن قواته سيطرت على عين العرب وتحاصر تل أبيض.

وقال أردوغان في ورشة عمل استراتيجية التواصل حول عملية نبع السلام "لقد أجرينا حديثا طويلا مع المستشارة ميركل... كانت أولويتنا هي إدراك هذه القضية مع حلفائنا في المنطقة وحلها معهم".

وتحدث أردوغان عن نجاحات جيشه، مشيرا إلى السيطرة على مركز بلدة رأس العين و4 قرى أخرى، لكنه في الوقت نفسه نوه بوجود خسائر قائلا "في الهجمات على مدننا الحدودية، استشهد 18 من مواطنينا وأصيب 147، معظمهم من الأطفال".

وأورد حصيلة لخسائر "الإرهابيين" فقدرها بـ 490 بينهم 440 قتيلا و26 جريحا و 24 أسيرا".

وتسائل أردوغان: "لماذا نحن في سوريا؟ ليجيب "نحن لا نسمح بإنشاء دولة إرهابية في شمال سوريا، ولن نسمح بذلك".

وأشار أردوغان إلى أن قواته باتت تسيطر على منطقة مساحتها 109 كيلومترات مربعة، مؤكدا أن العملية تستهدف الإرهابيين فقط وأن قواته توجه ضربات بدقة عالية.

المصدر: الأناضول