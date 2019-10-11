 
مباشر

شي يزور معابد تاريخية في الهند (فيديو)

أخبار العالم

شي يزور معابد تاريخية في الهند (فيديو)
Screenshot/ Twitter
الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miuo

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة تشيناي جنوبي الهند اليوم الجمعة لعقد اجتماع ثان غير رسمي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة زيارة مسؤولي البلدين بلدة ماهاباليبورام التي تضم موقعا أثريا شهيرا بالمعابد المصنفة في التراث العالمي من قبل "اليونيسكو".

وتشيناي هي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، حيث تقع على ساحل كورومانديل قبالة خليج البنغال، وتعد مركزا ثقافيا واقتصاديا وتعليميا رئيسيا في جنوب الهند.

المصدر: "تويتر" + "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة