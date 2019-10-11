شي يزور معابد تاريخية في الهند (فيديو)

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة تشيناي جنوبي الهند اليوم الجمعة لعقد اجتماع ثان غير رسمي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة زيارة مسؤولي البلدين بلدة ماهاباليبورام التي تضم موقعا أثريا شهيرا بالمعابد المصنفة في التراث العالمي من قبل "اليونيسكو".

Prime Minister @NarendraModi and Chinese President Xi Jinping visit group of temples at Mahabalipuram. The group of monuments at Mahabalipuram is prescribed by UNESCO as a world heritage site. #TamilNadupic.twitter.com/rJh13Vhwyg — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) 11 октября 2019 г.

وتشيناي هي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، حيث تقع على ساحل كورومانديل قبالة خليج البنغال، وتعد مركزا ثقافيا واقتصاديا وتعليميا رئيسيا في جنوب الهند.

المصدر: "تويتر" + "شينخوا"