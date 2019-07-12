 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع على الحدود مع إقليم كردستان

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع على الحدود مع إقليم كردستان
Reuters
الحرس الثوري الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m44b

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف مواقع قال إنها تابعة لـ"جماعات إرهابية" على الحدود مع إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف مقرات
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف مقرات "حزب الكوملة" الكردستاني شمال العراق

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم الجمعة: "قصفنا مراكز التنظيمات الإرهابية المتواجدة على حدود إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية"​​​.

وأضاف البيان: "تم قتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين في هذه العملية التي جاءت ردا على استشهاد 3 من عناصر الحرس الثوري قبل أيام في مدينة بيرانشهر قرب الحدود العراقية".

وأوضح أن: "العملية الصاروخية والمدفعية للحرس الثوري الإيراني طالت مناطق داخل إقليم كردستان العراق، وجاءت بعد عدة تحذيرات إيرانية لسلطات إقليم كردستان بضرورة منع نشاط التنظيمات الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لا إله إلا الله" مكتوبة على أحذية في محال إسرائيلية.. وغضب فلسطيني واسع