الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع على الحدود مع إقليم كردستان
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف مواقع قال إنها تابعة لـ"جماعات إرهابية" على الحدود مع إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية.
وقال الحرس الثوري في بيان اليوم الجمعة: "قصفنا مراكز التنظيمات الإرهابية المتواجدة على حدود إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمدفعية".
وأضاف البيان: "تم قتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين في هذه العملية التي جاءت ردا على استشهاد 3 من عناصر الحرس الثوري قبل أيام في مدينة بيرانشهر قرب الحدود العراقية".
وأوضح أن: "العملية الصاروخية والمدفعية للحرس الثوري الإيراني طالت مناطق داخل إقليم كردستان العراق، وجاءت بعد عدة تحذيرات إيرانية لسلطات إقليم كردستان بضرورة منع نشاط التنظيمات الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية".
المصدر: سبوتنيك