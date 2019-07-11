أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية والطائرات المسيرة مقرات لحزبي "الكوملة" و"الديمقراطي" الكردستاني في كردستان العراق.

وقالت وسائل الإعلام إن صواريخ الحرس الثوري الإيراني أصابت مقرات "حزب كوملة" و"الحزب الديمقراطي" في جبال هلغورد وبربزين في كردستان العراق.

وصرح قائد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، بأنه على المسلحين أن يتحملوا تداعيات عمليتهم الإرهابية في مدينة بيرانشهر.

وأضاف القائد العسكري في الحرس الثوري أن منفذي عملية بيرانشهر سيلقون جزاءهم حتى لو كانوا تحت الأرض.

كما أفاد قائلا: "ليعلم حزب "كوملة" والحزب "الديمقراطي" بأننا سنرد على أعمالهم ضدنا بحزم، وعليهم منذ اليوم أن يتحملوا تداعيات جرائمهم".

المصدر: RT