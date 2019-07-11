 
مباشر
عاجل
مراسلنا: تفجير كبير وسط القامشلي شمالي شرقي سوريا (فيديو)

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف مقرات "حزب الكوملة" الكردستاني شمال العراق

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف مقرات
Reuters / Raheb Homavandi
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف مقرات "حزب الكوملة" الكردستاني شمال العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m400

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية والطائرات المسيرة مقرات لحزبي "الكوملة" و"الديمقراطي" الكردستاني في كردستان العراق.

وقالت وسائل الإعلام إن صواريخ الحرس الثوري الإيراني أصابت مقرات "حزب كوملة" و"الحزب الديمقراطي" في جبال هلغورد وبربزين في كردستان العراق.

وصرح قائد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، بأنه على المسلحين أن يتحملوا تداعيات عمليتهم الإرهابية في مدينة بيرانشهر.

وأضاف القائد العسكري في الحرس الثوري أن منفذي عملية بيرانشهر سيلقون جزاءهم حتى لو كانوا تحت الأرض.

كما أفاد قائلا: "ليعلم حزب "كوملة" والحزب "الديمقراطي" بأننا سنرد على أعمالهم ضدنا بحزم، وعليهم منذ اليوم أن يتحملوا تداعيات جرائمهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ذهب ليشجع وعاد ليسجن.. هذه قصة شاب جزائري في كأس أمم إفريقيا