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مقدونيا الشمالية تعلن إحباط هجوم إرهابي لـ "داعش"

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مقدونيا الشمالية تعلن إحباط هجوم إرهابي لـ
AFP ROBERT ATANASOVSKI
شرطة مقدونيا (صورة من الأرشيف)
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أعلنت سلطات جمهورية مقدونيا الشمالية (سابقا مقدونيا) عن إحباط هجوم إرهابي خطط له مؤيدو تنظيم "داعش" في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المقدونية إنها أطلقت عملية أمنية في عدة مناطق متفرقة بعد تبادل للمعلومات مع "بلد شريك"، لم تكشف عنه.

وأكدت الوزارة أنها صادرت عتادا وأجهزة مخصصة لتنفيذ الهجوم، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل عنها.

وحذرت السفارة الأمريكية في سكوبيه رعاياها من خطر تنفيذ عمليات إرهابية من قبل متطرفين في مقدونيا الشمالية.

وتشير إحصاءات جمهوريات يوغسلافيا السابقة إلى أن نحو 130 من مواطنيها شاركوا في القتال مع المجموعات المسلحة في سوريا والعراق.

وفي عام 2016 أصدرت المحكمة في مقدونيا حكما على 6 أشخاص بينهم إمام محلي، بالسجن 7 سنوات لانضمامهم إلى منظمات إرهابية.

المصدر: رويترز

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