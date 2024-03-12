مقاتلات "إف 18" الفنلندية تراقب قاذفات "تو-22 إم 3" الاستراتيجية الروسية فوق بحر البلطيق

رافقت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الفنلندية من طراز "إف 18" قاذفات روسية استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم 3" فوق بحر البلطيق، وفقا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وأظهرت اللقطات طائراتين فنلنديتين تحلقان في مسار مواز مع قاذفات روسية، واحدة على مسافة قريبة والأخرى على مسافة بعيدة. وأحداهما مزودة على الأقل بصواريخ جو-جو من طراز AIM-9.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن تنفيذ طائرات بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تحليقات جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وقزوين.

المصدر: نوفوستي