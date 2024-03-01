مشاة البحرية الأمريكية والتايلاندية والكورية الجنوبية تقتحم أحد الشواطئ في إطار التدريبات

نفذت قوات البحرية الأمريكية والتايلاندية والكورية الجنوبية إنزالا على أحد الشواطئ التايلاندية اليوم الجمعة في إطار مناورات "كوبرا جولد" العسكرية السنوية.

ووفقا لسيناريو المناورات فإن العسكريين نفذوا عملية للاستيلاء على رأس جسر والاحتفاظ به ضد العدو المفترض.

وبدعم من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والقصف البحري أنزلت قوات المشاة البحرية من الدول الثلاث على شاطئ هات ياو في مقاطعة تشون بوري، على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب بانكوك.

المصدر: AP