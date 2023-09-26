بالفيديو وزير التعليم الجزائري يجري بطلاقة محادثة باللغة الروسية

انتشر مقطع فيديو لوزير التربية والتعليم الجزائري البروفيسور كمال بداري، وهو يتحدث اللة الروسية بطلاقة.

وأظهر مقطع الفيديو الوزير وهو يجري محادثة لطيفة وبطلاقة باللغة الروسية مع إحدى المعلمات المتخصصات في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" بالمدرسة العليا للصم البكم في الجزائر.

حيث رحبت المعلمة بالوزير باللغة الروسية، ليبادلها الرد بذات اللغة، ومن ثم ساله أحد الصحفيين المتواجدين سؤالا، فتتردد المعلمة وهي تجيب باللغة الروسية.

لياتي رد الوزير بالروسية إذا بالروسية.

فتساله المعلمة: وعما سنتحدث. فيجيب الوزير: "عن الحياة، عن الطقس".

ـ أجل الجو جميل اليوم كان باردا في الصباح لكنه حار الآن".

فيرد عليها الوزير: نعم جيد جيد.

المصدر: RT