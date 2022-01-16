كن حذرا عند الانتظار! .. شاب يدفع امرأة أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق في بروكسل لكن الحظ يبتسم لها

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سجلت كاميرات المراقبة في مترو الأنفاق في العاصمة البلجيكية بروكسل حادثا مأساويا كاد يودي بحياة سيدة.

وأظهرت لقطات قيام شاب "يبدو أنه مختل عقليا" بدفع امرأة تبلغ من العمر 55 عاما أسفل عجلات قطار قادم.

لكن الحظ ابتسم للسيدة بفضل يقظة سائق القطار الذي كبح جماح عربته في الوقت المناسب.

وتفيد تحريات الشرطة بأن المهاجم فرنسي الجنسية، ويبلغ من العمر 23 عاما.

المصدر: وكالات