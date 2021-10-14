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إجلاء السكان وسط تبادل لإطلاق النار وسط بيروت

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نظم الجيش اللبناني عملية إجلاء للسكان المحليين وسط إطلاق نار في اشتباكات مسلحة بين عناصر حزبية في مناطق الشياح وعين الرمانة والطيونة.

المصدر: وكالات

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