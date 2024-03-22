صحيفة: الجيش الأمريكي يتخلى عن فكرة اختبار طائرة مزودة بسلاح ليزري

ذكرت صحيفة The War Zone أن المشاكل الفنية أجبرت القوات الجوية الأمريكية بالتخلي عن فكرة اختبارات الطيران لطائرة AC-130J المجهزة بمدفع ليزري.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها قيادة سلاح الجو في الجيش الأمريكي فإن "اختبارات الطيران على طائرة AC-130J المزودة بنموذج السلاح الليزري Airborne High Energy Laser لن تجري بعد الآن، والسبب الرئيسي لهذا القرار هو المشكلات الفنية التي ظهرت أثناء الاختبارات الأولية لهذا السلاح".

وأشارت مجلة The War Zone إلى أن الاختبارات الأرضية التي أجريت في الهواء الطلق بينت أن منظومة "AHEL" الليزرية تعاني من مجموعة من المشاكل، وبناء على ذلك لن يتم دمج هذه المنظومة في معدات طائرات AC-130J، وبالتالي تم التخلي تماما عن فكرة إجراء اختبارات إضافية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لإجراء اختبارات الطيران على طائرات AC-130J المزودة بسلاح ليزري في عام 2021، ومن ثم تقرر تأجيل الاختبارات حتى يناير 2024، ولكن تقرر في النهاية التخلي عن الفكرة نهائيا.

أما بالنسبة لسلاح "AHEL" الليزري فقد حصلت شركة Lockheed Martin المصنعة له على عقود لتصنيعه منذ العام 2019، كما سعت الشركة لدمج هذا السلاح في طائرات AC-130J.

المصدر: topwar.ru