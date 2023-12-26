موسكو تسجل مستويات قياسية لمعدل الضغط الجوي المنخفض

أعلن خبير الأرصاد الجوية ميخائيل ليوس أن موسكو سجّلت، الثلاثاء الماضي، رقما قياسيا لمعدل الضغط الجوي المنخفض، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم اليوم الأربعاء أيضا.

وقال الخبير في قناته على تليغرام:"يوم الثلاثاء 25 ديسمبر سجلت موسكو رقما قياسيا آخر لمعدل انخفاض الضغط الجوي اليومي، بحلول الخامسة صباحا سجّلت المحطة الرئيسية للأرصاد الجوية الموجودة بمركز عموم روسيا للمعارض انخفاضا بمعدل الضغط الجوي وصل إلى 724.4 ملم زئبقي"

وأشار الخبير إلى أن معدل الضغط الجوي بلغ صباح يوم الأربعاء 26 ديسمبر 728.4 ملم زئبقي أيضا، وهذا الرقم في معدل انخفاض الضغط الجوي لمثل هذا الوقت من السنة تم تسجيله عام 1975.

وتوقع الخبير أن ينخفض معدل الضغط الجوي مع نهاية اليوم الأربعاء إلى 724 ملم زئبقي، وهو ما يقل بمقدار 22 إلى 24 وحدة عن المعدل الطبيعي.

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وتجدر الإشارة إلى أن معدل الضغط الجوي في موسكو كان قد انخفض في 24 نوفمبر الماضي أيضا إلى 719.7 ملم زئبقي، وتم تحطيم الرقم القياسي لانخفاض الضغط الجوي الذي سجل في المدينة من 50 سنة.

المصدر: نوفوستي