روسيا تستعرض جيلها الأحدث من القطارات الكهربائية

كشف مصنع تفير الروسي للقطارات في بطرسبورغ مؤخرا عن أحدث ما توصل إليه في مجال صناعة آليات النقل التي تعمل باستخدام السكك الحديدية.

وخلال معرض "Railway Expo 2023" كشف المصنع عن قطارات Ivolga 4.0 وقطارات EMKA2 الكهربائية، كما استعرض قاطرات الديزل TEM23، والقطار الكهربائي EP2DM، وقطارات حديثة مخصصة لشبكات مترو الأنفاق.

وكان من أكثر ما لفت انتباه زوار المعرض قطارات "Ivolga 4.0" الكهربائية الحديثة التي حصلت على أنظمة تكييف مميزة، كما جهّزت كل مقطورة فيها بـ 3 أبواب بدلا من بابين لتسهيل حركة خروج ودخول الركاب إليها، وحصلت مقصوراتها على تجهيزات توفر أفضل معايير الرفاهية للركاب.

وأشار ممثلو مصنع تفير الروسي للقطارات من جهتهم إلى "أن قطار Ivolga 4.0 الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع المختصين في مجالات النقل البري بموسكو يعتبر نموذجا ممتازا لوسائل النقل الحديثة التي تؤمن نقلا مريحا وآمنا للركاب.

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وتجدر الإشارة إلى أن موسكو تستخدم قطارات "Ivolga 4.0" في خط السكك الحديدية الجديد الذي يربط شرق المدينة بغربها، والذي كان قد دشنه مؤخرا الرئيس، فلاديمير بوتين مع عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين

المصدر: سلاح روسيا