أحدث بندقية روسية بعيدة المدى تجتاز الاختبارات

أعلن مصدر في شركة Promtekhnologiya الروسية، أن بندقية ORSIS البعيدة المدى، تسمح بإصابة الهدف بدقة على مسافة تصل إلى 2 كلم.

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ويشير المصدر، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن البندقية ORSIS مزودة بموجه مرتبط بنظام باليستي وتستخدم إطلاقات عيار 12.7 × 99 (عيار الناتو) ويمكنها إصابة الهدف على بعد 2 كلم. وسوف تعرض هذه البندقية للعملاء الأجانب في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش- 2022" الذي ينظم في شهر أغسطس الجاري.

ويقول، "لقد اجتازت نماذج البندقية عيار 12.7 × 99 الاختبارات في المصنع وسوف نبدأ الإنتاج التسلسلي، حيث تسمح قدراتنا بإنتاج المئات من هذه البنادق سنويا".

ووفقا للمصممين، يبلغ وزن البندقية 12 كلغم و "يصل مدى الرماية الفعال، إلى 2 كلم. و هذا هو أول نموذج بهذا المستوى ينتج في روسيا".

ويشير المصدر، إلى أنه ستعرض بندقية ORSIS للزبائن الأجانب خلال منتدى "الجيش-2022" مع استعراض رماية عملية بالذخيرة الحية، وقد تم الإتفاق بهذا الشأن.

المصدر: tass