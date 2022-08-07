 
مباشر
عاجل
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان النقب البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر

أحدث بندقية روسية بعيدة المدى تجتاز الاختبارات

العلوم والتكنولوجيا

أحدث بندقية روسية بعيدة المدى تجتاز الاختبارات
russian.rt.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjzy

أعلن مصدر في شركة Promtekhnologiya الروسية، أن بندقية ORSIS البعيدة المدى، تسمح بإصابة الهدف بدقة على مسافة تصل إلى 2 كلم.

إقرأ المزيد
خبير يكشف خصائص بندقية
خبير يكشف خصائص بندقية "ستالينغراد" التكتيكية



ويشير المصدر، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن البندقية ORSIS مزودة بموجه مرتبط بنظام باليستي وتستخدم إطلاقات عيار 12.7 × 99 (عيار الناتو) ويمكنها إصابة الهدف على بعد 2 كلم. وسوف تعرض هذه البندقية للعملاء الأجانب في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش- 2022" الذي ينظم في شهر أغسطس الجاري.

ويقول، "لقد اجتازت نماذج البندقية عيار 12.7 × 99 الاختبارات في المصنع وسوف نبدأ الإنتاج التسلسلي، حيث تسمح قدراتنا بإنتاج المئات من هذه البنادق سنويا".

ووفقا للمصممين، يبلغ وزن البندقية 12 كلغم و "يصل مدى الرماية الفعال، إلى 2 كلم. و هذا هو أول نموذج بهذا المستوى ينتج في روسيا".

ويشير المصدر، إلى أنه ستعرض بندقية ORSIS للزبائن الأجانب خلال منتدى "الجيش-2022" مع استعراض رماية عملية بالذخيرة الحية، وقد تم الإتفاق بهذا الشأن.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا