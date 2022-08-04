خبير يكشف خصائص بندقية "ستالينغراد" التكتيكية

كشف الخبير العسكري يوري كنوتوف، عن خصائص بندقية "ستالينغراد" التكتيكية، التي دخلت الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الروسية.



ويشير الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن مدى بندقية TSVL-8 "ستالينغراد" التكتيكية، يبلغ 1500 متر ومخزنها يسع لخمس إطلاقات، وهي ذات دقة عالية في إصابة الهدف .

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ووفقا له، خلال العمليات القتالية، تكون بنادق القنص ضرورية جدا، لأنها تسمح بالقضاء على القيادة، أي أنها تجعل القوات المعادية من دون "رأس".

ويقول، "بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعطيل المركبات المدرعة إذا تمكن القناص من اختيار المكان الصحيح لإطلاق النار، حيث تكفي طلقة واحدة لتعطيل الدبابة والعربة المدرعة. كما أن هذا النوع من الأسلحة مخصص أيضا لاختراق الدروع الواقية للجسم. فإذا افترضنا أن القوات الأوكرانية تحتمي وتدافع بصورة أساسية في المباني السكنية فإنه من الصعب من دون القناصين طردها من هذه المباني".

ومن جانبه يضيف المؤرخ العسكري نيكيتا بورانوف، أظهرت بندقية "ستالينغراد" نتائج ممتازة في العمليات الحربية. لذلك أصبحت مطلوبة في القوات المسلحة الأجنبية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"