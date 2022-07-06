رسوم بيانية توضح ما يمكنك فعله الآن لمكافحة تغير المناخ!

يتطلب الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف هذا القرن.

وهذا يعني أنه في أقل من ثلاثة عقود، نحتاج إلى عكس أكثر من قرن من ارتفاع الانبعاثات وتقليل الانبعاثات السنوية إلى ما يقرب من الصفر، مع موازنة جميع الانبعاثات المتبقية التي لا يمكن تجنبها عن طريق إزالة الكربون بنشاط من الغلاف الجوي.

وللمساعدة في تسريع هذه العملية كأفراد، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل استخدامنا للوقود الأحفوري. لكن الكثير من الناس ليسوا على دراية بأكثر الطرق فعالية للقيام بذلك. ولحسن الحظ، يخصص أحدث تقرير صادر عن لجنة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) فصلا لجميع الطرق التي يمكن من خلالها للتغييرات في سلوك الناس أن تسرع الانتقال إلى صافي الصفر.

ويتضمن الفصل تحليلا لـ 60 إجراء فرديا يمكن أن تساعد في مكافحة تغير المناخ، بناء على البحث الذي قادته ديانا إيفانوفا في جامعة ليدز - والذي ساهمت فيه.

وجرى تجميع هذه الإجراءات في ثلاثة مجالات: تجنب الاستهلاك، وتحويل الاستهلاك وتحسين الاستهلاك (جعله أكثر كفاءة). وتُظهر الرسوم البيانية، المُنتجة لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ما وجدناه.

ما يجب تجنبه

إلى حد بعيد الأشياء الأكثر فعالية التي يجب تجنبها هي النقل. ويقلل العيش بدون سيارة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمتوسط ​​2 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل شخص سنويا، بينما يؤدي تجنب رحلة العودة الطويلة الواحدة إلى خفض الانبعاثات بمعدل 1.9 طن. وهذا يعادل قيادة سيارة نموذجية في الاتحاد الأوروبي لمسافة تزيد عن 16000 كيلومتر من هامبورغ بألمانيا إلى أولان باتور ومنغوليا والعكس.

التحول لطرق مختلفة

العيش بشكل مستدام لا يقتصر فقط على التخلي عن الأشياء. يمكن تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من خلال التحول إلى طريقة مختلفة للقيام بالأشياء. ونظرا لأن القيادة ملوثة للغاية، على سبيل المثال، فإن التحول إلى وسائل النقل العام أو المشي أو ركوب الدراجات يمكن أن يحدث تغييرا هائلا، مع فوائد إضافية لصحتك الشخصية ومستويات تلوث الهواء المحلي.

وبالمثل، نظرا للانبعاثات المرتفعة المرتبطة باللحوم ومنتجات الألبان - لا سيما تلك التي تنتجها تربية الأغنام والأبقار - فإن التحول نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة يمكن أن يقلل بشكل كبير من بصمتك الكربونية. النظام الغذائي النباتي تماما هو الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك، ولكن يمكن تحقيق وفورات كبيرة ببساطة عن طريق التحول من لحم البقر والضأن إلى لحم الخنزير والدجاج.

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ما الذي يجب تحسينه

يمكن جعل الأشياء التي نقوم بها بالفعل أكثر كفاءة من خلال تحسين كفاءة الكربون في المنزل: على سبيل المثال باستخدام العزل ومضخات الحرارة، أو إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بك عن طريق تركيب الألواح الشمسية. إن التحول من سيارة الاحتراق إلى السيارة الكهربائية - من الناحية المثالية سيارة كهربائية للبطارية، والتي تولد تخفيضات أكبر في الانبعاثات مقارنة بالمركبات الكهربائية الهجينة أو التي تعمل بخلايا الوقود - سيجعل رحلات سيارتك أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيره على الانبعاثات سيزداد مع مرور الوقت ويزداد مقدار الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي السباق نحو الصفر الصافي، كل طن من ثاني أكسيد الكربون مهم حقا. إذا أخذ الكثير منا في الاعتبار حتى بعضا من هذه الاقتراحات، فمن المرجح بشكل جماعي أن نكون قادرين على تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ. وبالطبع، ستحتاج هذه التغييرات إلى دعم من خلال عمل سياسي رئيسي بشأن الاستدامة في نفس الوقت.

وإذا أردنا استخدام طاقة وقود أحفوري أقل، فيجب إما تقييد استخدام الوقود الأحفوري أو جعله أكثر تكلفة. ويجب إدارة العواقب الاجتماعية لهذا الأمر بعناية بحيث يمكن لخطط تسعير الكربون أن تفيد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض: وهو ما يمكن أن يحدث إذا تم إعادة توزيع الإيرادات لتخفيف العبء المالي عن الأسر الفقيرة.

ولكن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الحكومات لمساعدة الناس على العيش بشكل أكثر استدامة، مثل توفير وسائل نقل عام أفضل وأكثر أمانا وبنية تحتية "سفر نشط" (مثل ممرات الدراجات ومناطق المشاة) بحيث يكون للناس بدائل للقيادة والطيران .

ولا يوجد تجنب لحقيقة أنه إذا كانت الحلول السياسية لمعالجة تغير المناخ بالإلحاح الذي يتطلبه وضعنا العالمي، فإن هذه الحلول ستحد من المدى الذي يمكننا من الانغماس فيه في السلوكيات كثيفة الكربون.

جرى إعداد التقرير من قبل ماكس كالاهان، باحث ما بعد الدكتوراه في تغير المناخ، جامعة ليدز.

المصدر: ساينس ألرت