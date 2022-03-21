الروس مستعدون للاستغناء عن مواد الطيران الأجنبية

أعلن علماء جامعة نوفوسيبيريك، أنهم ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج ألياف كربيد السيليكون المستخدمة في الطيران والفضاء، أرخص وأسرع من نظائرها الغربية.





ويشير يفغيني غالاشوف، رئيس المشروع من قسم الفيزياء التطبيقية بالجامعة، إلى أن هذه الألياف تنتجها حاليا شركات أمريكية وبريطانية. ولكن التكنولوجيا التي تستخدمها تتطلب وقتا طويلا وتكلفة عالية، حيث تصل التكلفة النهائية لإنتاج رطل واحد منها لآلاف الدولارات.

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ويقول، "تسمح التكنولوجيا التي ابتكرها علماء الجامعة، بإنتاج هذه الألياف خلال فترة زمنية قصيرة وبتكلفة أقل".

ووفقا له، تعتمد التكنولوجيا الجديدة على تفاعل كيميائي لتكوين كربيد السيليكون على سطح خيوط كربون مستمرة مغمورة في محلول السيليكون المنصهر. يمكن أن يؤدي إلى إطلاق الإنتاج الصناعي إلى حل مشكلة استبدال الألياف المستوردة في روسيا.

ويشير تقرير الجامعة، إلى أنه "حاليا أعد فريق المشروع مفاعلا تجريبيا وحصل على نماذج من ألياف كربيد السيليكون. ويجري العمل لإنشاء مفاعل فراغي صناعي لإنتاج ألياف كربيد السيليكون تجاريا...".

ويذكر أن المواد المركبة الليفية القائمة على سبائك التيتانيوم المقاومة للحرارة ومصفوفات السيراميك المعززة بألياف كربيد السيليكون، تستخدم في هندسة الطيران من الجيل الجديد المستقبلي. تجمع هذه المواد البناءة بين خصائص الكثافة المنخفضة والمتانة العالية في درجات حرارة التشغيل المرتفعة.

المصدر: نوفوستي