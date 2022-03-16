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نائب رئيس الوزراء الروسي: يمكننا زيادة إنتاج طائرات من الطرازين "تو-214" و"إل-214"

مال وأعمال

نائب رئيس الوزراء الروسي: يمكننا زيادة إنتاج طائرات من الطرازين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال رحلة إلى مصنع "أفياستار"، إلى أن شركة الطائرات المتحدة الروسية يمكنها زيادة إنتاج طائرات من الطرازين "تو-214" و"إل-214".

ومصنع "أفياستار" يتبع لشركة الطائرات المتحدة الروسية، وقال: "يتم إنتاج الطائرتين (تو-214) و(إل-214) لسلسلة من العملاء".

وأشار بوريسوف إلى أن "المهمة الرئيسية هي إعطاء أولوية لبرامج استبدال الواردات (إحلال الواردات) في صناعة الطائرات المدنية.

كذلك أشار إلى أهمية تسريع تنفيذ مشاريع صناعة الطائرات الروسية من الطرازين MS-21 و SSJ-100.

ومع فرض الغرب عقوبات على روسيا أطلقت الحكومة الروسية تدابير لمواجهة العقوبات بما في برامج لإحلال الواردات، ومنها في قطاع صناعة الطائرات المدنية.

المصدر: نوفوستي

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