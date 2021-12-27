صحيفة أمريكية تتحدث عن خطورة غواصة "الأمير أوليغ" النووية الروسية

قيّمت وسائل الإعلام الأمريكية عاليا قدرة غواصة "الأمير أوليغ" النووية الروسية الاستراتيجية.

وقالت صحيفة The National Interest إن الغاية الرئيسة للغواصات من مشروع "بوريه" الذي تنتمي إليه غواصة "الأمير أوليغ" هي تدمير مدن العدو، مشيرة إلى أن الغواصة يمكن أن توجّه ضربات ساحقة حتى في حال القضاء على غيرها من القوات النووية.

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وذكر المقال الذي نشرته الصحيفة، كذلك غواصة "الأمير فلاديمير" التي أتت أول نموذج مطوّر لمشروع 955 آ، بوريه".

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الغواصات من مشروع "بوريه" و" بوريه آ" المطور تحمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "بولافا". ولكل صاروخ رؤوس متشاطرة فرط الصوتية.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن غواصة " الأمير أوليغ" الروسية نجحت في إطلاق صاروخ "بولافا" الباليستي. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الصاروخ أطلق في إطار الاختبارات الحكومية للغواصة التي أطلقته من بحر بارنتس في شمال غرب روسيا ليدمر أهدافا افتراضية واقعة في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

جدير بالذكر أن غواصة " الأمير أوليغ" كانت قد دخلت الأسبوع الماضي حوزة البحرية الروسية لتؤدي خدمتها في أسطول المحيط الهادئ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا