تزويد سلاح البحرية الروسي بغواصات نووية جديدة

أعلن مصدر في الإدارة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية سيحصل على غواصات قتالية وصاروخية جديدة.

وتبعا للمصدر، فإن "مصنع بناء السفن التابع لمؤسسة سيفماش الروسية سيسلم سلاح البحرية في البلاد العام القادم غواصتين نوويتين جديدتين هما:غواصة الجنرال سوفوروف الاستراتيجية من فئة Borey-A والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А، وغواصة كراسنويارسك متعددة الأغراض من فئة Yasen-M والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 885М".

وأشار المصدر إلى أن الغواصتين الجديدتين ستسلمان على الأغلب لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي بعد إجراء الاختبارات النهائية.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، فإن مؤسسة "سيفماش" من المفترض أن تسلم سلاح البحرية الروسي العام الجاري أيضا غواصتين استراتيجيتين تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي 955А، هما غواصة "الأمير أوليغ" وغواصة نوفوسيبيرسك"، كما يفترض أن تنتهي المؤسسة قريبا من تطوير غواصة بيلغورود" التي ستصبح حاملة لغواصات "بوسيدون" المسيرة.

ويمكن للغواصات التي تطورها روسيا في إطار المشروع 955А حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا