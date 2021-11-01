روسيا تختبر سفينة قتالية طورتها لأسطول المحيط الهادئ

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة قتالية حديثة طورت لسلاح البحرية في البلاد ستبدأ قريبا مرحلة جديدة من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري ستبدأ سفينة ريزكي القتالية الحديثة مرحلة جديدة من الاختبارات، وخلال الاختبارات التي ستجرى في بحر اليابان سيتحقق طاقم السفينة والتقنيون من أنظمة الطاقة الرئيسية للسفينة، وسيعاينون خصائصها التقنية والفنية وتطابقها مع الخصائص التي أعلن عنها سابقا".

وأضاف البيان "الاختبارات لن تقتصر على تفحّص آلية عمل السفينة فحسب، بل سيتم اختبار منظومات التسليح الموجودة فيها بما فيها منظومات إطلاق الصواريخ والطوربيدات".

وتعتبر "ريزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 20380، وبدأ العمل على تطويرها عام 2016، وكان من المفترض أن تنضم إلى خدمة أسطول المحيط الهادئ الروسي العام الماضي لكن العملية أجّلت حتى 2021.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول هذه السفينة نحو 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا