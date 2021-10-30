روسيا تختبر سفينة عسكرية متطورة ستضمها لسلاح البحرية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارات البحرية على سفينة جديدة ستنضم لسلاح البحرية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "سفينة الدوريات الحديثة سيرغي كوتوف التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22160 خرجت مؤخرا إلى البحر لتخضع لمرحلة اختبارات جديدة".

وأضاف البيان "أثناء الاختبارات الحالية سيتم التحقق من أنظمة دعم الحياة على السفينة، وأنظمة الطاقة وأنظمة الحركة، ومنظومات الاتصالات اللاسلكية، وأنظمة التكييف والتهوية، كما ستختبر قدرات الحركة والمناورة للسفينة، وسرعتها وقدرتها على العمل في الظروف الاستثنائية".

وأشار البيان إلى أن طاقم السفينة وقبل بدء الاختبارات كان قد خضع لدورات تدريبية للتعرف على أجزاء ومعدات السفينة الأساسية، وتمرن على عمليات تشغيل وصيانة السفينة وتوجيهها، كما أتقن التعامل مع جميع الأجهزة والمنظومات الموجودة على متنها.

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي 22160 طرادات قتالية قادرة على حماية السواحل والمناطق والمنصات البحرية، وتنفيذ مهام البحث والاستطلاع والإنقاذ ودعم الأساطيل وعمليات مكافحة القرصنة البحرية.

ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل خلال كل مهمة، والعمل لمدة 60 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PS الروسية، ومدافع من عيار 76.2 ملم، وأسلحة رشاشة ومنظومات صاروخية للدفاع الجوي.

المصدر: سلاح روسيا