روسيا بصدد تصميم درون استطلاع صامت

تعتزم روسيا تصميم درونات تحلق بسرعة كبيرة فوق الغابات وتبحث عن أهداف مختلفة، بدءا من ملاحقة المجرمين وانتهاء بحيوانات نادرة.

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية رئيس قسم البرمجيات في المعهد الحكومي الروسي لأنظمة الملاحة والبحوث بوريس فيشنياكوف. وقال إن العمل جار بتصميم طائرات مسيرة قادرة على التحليق بسرعة عالية فوق الغابات والبحث عن أي هدف.

وحسب الخبير يمكن أن يبحث الدرون الصامت من هذا النوع عن مجرمين قد هربوا من السجن والإرهابيين. ومن المستحيل الاختفاء منه. وتقوم الدرونات بتحديد موقع الهدف ويرسل باستمرار احداثياته إلى مركز القيادة.

ويمكن أن يستخدم الدرون كذلك لأغراض مدنية حيث يمكن أن يبحث عن حيوانات نادرة تم إدراجها على الكتاب الأحمر.

وقال الخبير إن قرار إنتاج هذا الدرون على دفعات لم يتخذ بعد، لكنه أعرب عن أمل بأن يتخذ في المستقبل القريب بعد إقامة معمل الدرونات في ضواحي موسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا