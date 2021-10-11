درون "أوريون" الروسي بأجهزة الملاحة الفضائية يستهدف من أية نقطة في الكرة الأرضية

يمكن تزويد درون "أوريون" روسي الصنع بأجهزة الملاحة الفضائية الحديثة للتحكم فيه من أية نقطة في الكرة الأرضية.

صرح بذلك مدير عام شركة "كرونشتات" الروسية المصنعة للدرونات، سيرغي بوغاتيكوف.

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وأعاد إلى الأذهان أن مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قد عرضت على جهات أجنبية شراء نموذج استطلاع ضارب من درون "أوريون" تم تزويده بنظام الملاحة الفضائية من طراز "سات كوم". لكن يمكن تزويده كذلك بنظام أحدث لاتصال الملاحة الفضائية سيسمح بالتحكم فيه من أية نقطة في الكرة الأرضية، مع العلم أن درون "أوريون" الضارب الذي يستخدمه حاليا الجيش الروسي لا يزيد مدى الاتصال به عن طريق قناة لاسلكية عن 250 كيلومترا.

يذكر أن مدير عام شركة "كرونشتات" كان قد أعلن في وقت سابق أن مدى الاتصال درون "أوريون – إي" المزوّد بأجهزة الملاحة الفضائية الحديثة قد يزداد إلى حد بعيد. وقد تم الكشف عنه في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الذي عقد في أغسطس الماضي بضواحي موسكو.

وأن شركة "كرونشتات" الروسية ستنتهي عام 2021 من إنشاء معمل الدرونات في مدينة "دوبنا" في ضواحي موسكو. وسيقوم المعمل، حسب مدير عام شركة "كرونشتات"، بإنتاج عشرات الدرونات بمختلف أنواعها، مثل "أوريون"، "سيريوس"، هليوس" ،"غروم"، فضلا عن المروحيات المسيّرة.

المصدر: تاس