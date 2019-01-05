المنتخب السوري لكرة القدم بقمصان تحمل علامة تجارية تركية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبرته "فضيحة" للمنتخب السوري لكرة القدم المشارك في بطولة آسيا المقامة في الإمارات، حيث ظهر أعضاء الفريق بزي قيل إنه يحمل علامة "صنع في تركيا".

وأثارت الصور المنشورة على مواقع التواصل انتقادات واسعة بين السوريين، لاسيما وأن سوريا تنظر إلى جارتها الشمالية على أنها دولة احتلال.

فضيحة

أطقم منتخبنا الوطني لكرة القدم المشارك بنهائيات أسيا مكتوب عليها صنع في تركيا MADE IN TURKEY

فادي دباس وأعضاء اتحاد كرة القدم العربي السوري دواعش بامتياز pic.twitter.com/yPepbspeVa — نبيل حافظ فرحت (@farht1111) 4 января 2019 г.

من جهته رد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم على الهجوم الذي تعرض له الاتحاد على مواقع التواصل.

وأعرب الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، عن أسفه لتوقيت إثارة هذه القضية عشية افتتاح النهائيات الآسيوية، بما لا يصب في مصلحة المنتخب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي