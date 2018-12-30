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9 لاعبين يتنافسون على جائزة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب مغاربي

الرياضة

9 لاعبين يتنافسون على جائزة
Globallookpress
9 لاعبين يتنافسون على جائزة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب مغاربي
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فتحت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة اليوم، باب التصويت لاختيار أفضل لاعب مغاربي لعام 2018.

وانحصرت المنافسة للفوز بجائزة "فرانس فوتبول" بين 9 لاعبين هم:

من المغرب: المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، وأشرف حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، وحكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

من الجزائر: يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

من تونس: أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ووهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، ونعيم السليتي المحترف في صفوف ديغون الفرنسي.

يذكر أن الدولي المغربي بنعطية توج بجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2017.

المصدر: sport.le360

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