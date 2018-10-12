اعتماد تطبيق التغيير الرابع في الوقت الإضافي بكأس آسيا 2019

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، سيسمح لها بإجراء التغيير الرابع في الوقت الإضافي من الأدوار الإقصائية للبطولة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "كل قارة آسيا متشوقة لانطلاق أهم مسابقات المنتخبات الوطنية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تشهد هذه البطولة تطبيق أحدث القوانين المعتمدة.

وأضاف: "أنا واثق أن التعليمات الجديد ستزيد الإثارة في أهم بطولات المنتخبات الوطنية بقارة آسيا وتعزز طموحات الاتحاد القاري في أن يكون رائدا".

#AsianCup2019 will have another new landmark element with the introduction of a fourth substitution in extra-time!https://t.co/pZvaK4PhCl — #AsianCup2019 (@afcasiancup) October 12, 2018

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وأشار الاتحاد إلى أن التعديل الجديد سيطبق أيضا خلال كأس آسيا تحت 19 عاما في إندونيسيا الشهر الحالي، بالإضافة إلى كأس آسيا للناشئات تحت 19 عاما في العام المقبل، وكأس آسيا تحت 23 عاما في 2020.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي إنه ربما يستخدم حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال البطولة.

وتشهد النسخة المقبلة التي تنطلق في الخامس من يناير القادم في الإمارات مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 في النسخ الأربع الأخيرة.

المصدر: رويترز