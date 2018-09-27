استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، أنه يخطط لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في مطلع العام القادم.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي "الفيفا" والمجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، وسيستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في البطولة التي تنطلق في الإمارات في الخامس من يناير القادم.

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وذكر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان:"كرة القدم الآسيوية مصممة على الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة، ونحن نتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال أهم بطولات الاتحاد، في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات".

وأضاف: "تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان من الواضح للجميع أن هناك حاجة كبيرة لتدريب الحكام والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة".

وختم المسؤول البحريني بالقول: "نحن نشكر دعم الفيفا والمجلس الدولي لكرة القدم، والآن أطلب من المسؤولين الإداريين ضمان توفير كافة التجهيزات والترتيبات لتطبيق نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا".

وسيشارك 24 فريقا لأول مرة في كأس آسيا، بعد أن كان 16 فريقا في النسخ الأربع السابقة.

المصدر: رويترز