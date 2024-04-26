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ميار شريف تتألق في مدريد (فيديو)

الرياضة

ميار شريف تتألق في مدريد (فيديو)
Globallookpress /Massimiliano Carnabuci/IPA Sport
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صعدت المصرية ميار شريف إلى الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وجاء تأهل ميار شريف المصنفة 72 عالميا، حساب اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 21 عالميا، إثر فوها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و35 دقيقة.

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وضربت ميار شريف (27 عاما) موعدا في الدور الثالث، مع النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا، والبالغة من العمر 24 عاما، والتي تغلبت بدورها على اللاعبة الإيطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 46 عالميا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-4) و(6-3).

المصدر: RT 

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