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الروسية اليافعة أندرييفا تواصل مشوارها في مدريد (فيديو)

الرياضة

الروسية اليافعة أندرييفا تواصل مشوارها في مدريد (فيديو)
Legion-Media
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تأهلت اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندرييفا إلى الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

ونجحت النجمة الروسية الصاعدة في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على منافستها التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) (6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و52 دقيقة.

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وستكون ميرا أندرييفا (16 عاما) في الدور الثالث بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع اللاعبة التشيكية الأخرى ماركيتا فوندروشوفا مع الأمريكية شلبي روجرز، مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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