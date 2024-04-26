الروسية اليافعة أندرييفا تواصل مشوارها في مدريد (فيديو)
تأهلت اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندرييفا إلى الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.
ونجحت النجمة الروسية الصاعدة في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على منافستها التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) (6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و52 دقيقة.
🇷🇺 الروسية ميرا آندريفا (16 عام) تُقدّم أداء عالي المُستوى وتتغلّب على التشيكية ليندا نوسكوفا (19 عام) بمجموعتين لواحدة 4-6 6-3 6-3 👏🏻— عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) April 26, 2024
لتصعد لمُواجهة ماركيتا فوندروسوفا أو شيلبي روجرز بدور الـ 32 من بطولة مدريد المفتوحة 🔥#MMOPENpic.twitter.com/0A7OxB9ELF
Age is just a number 😤— wta (@WTA) April 26, 2024
Mirra Andreeva wins the battle of the teens against Noskova, with a 4-6, 6-3, 6-3 comeback victory.#MMOPENpic.twitter.com/TJ7hXbgKPV
وستكون ميرا أندرييفا (16 عاما) في الدور الثالث بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع اللاعبة التشيكية الأخرى ماركيتا فوندروشوفا مع الأمريكية شلبي روجرز، مساء اليوم أيضا.
المصدر: RT