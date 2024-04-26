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الروسية بافلوتشينكوفا تبلغ ثالث أدوار بطولة مدريد (فيديو)

الرياضة

الروسية بافلوتشينكوفا تبلغ ثالث أدوار بطولة مدريد (فيديو)
Legion-Media
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بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب منافستها الأسترالية داريا غافريلوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) (6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

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وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور الثالث بانتظار الفائزة من المواجهة التي ستجمع اللاعبة الإسبانية كريستينا بوكشا والروسية الأخرى داريا كاساتكينا اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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