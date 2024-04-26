الروسية بافلوتشينكوفا تبلغ ثالث أدوار بطولة مدريد (فيديو)

بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب منافستها الأسترالية داريا غافريلوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) (6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

Superb performance from Anastasia Pavlyuchenkova as she beats Daria Saville 6-1, 6-4 to begin her Mutua Madrid Open campaign!



Hitting the ball well and looking extremely confident in these conditions. 2nd set was tougher with errors creeping in but Nastia handled it well! pic.twitter.com/YLYBBwhoPm — WTARussians (@WTArussians) April 26, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور الثالث بانتظار الفائزة من المواجهة التي ستجمع اللاعبة الإسبانية كريستينا بوكشا والروسية الأخرى داريا كاساتكينا اليوم أيضا.

المصدر: RT