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اليافعة الروسية أندرييفا تحقق "ريمونتادا" في بطولة مدريد (فيديو)

الرياضة

اليافعة الروسية أندرييفا تحقق
AFP /Paul Crock
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صعدت اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندرييفا إلى الدور الثاني لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و700 ألف دولار.

وعادت النجمة الصاعدة ميرا أندرييفا من بعيد وحولت تأخرها بمجموعة إلى فوز على منافستها الأمريكية تايلور تاونسيند، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) (7-5) في مباراة ماراثونية جمعتهما يوم أمس الأربعاء، واستغرقت ساعتين و10 دقائق.

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وضربت ميرا أندرييفا، التي ستحتفل بربيعها السابع عشر يوم الاثنين 29 أبريل الجاري، بذلك موعدا في الدور الثاني مع التشيكية ليندا نوسكوفا.

يذكر أن ميرا أندرييفا خطفت الأضواء في النسخة الماضية لبطولة مدريد للماسترز التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، عندما شاركت في البطولة ببطاقة دعوة في أبريل الماضي، فقد حققت أول فوز لها ضمن بطولات لاعبات التنس المحترفات "WTA"، وواصلت مغامراتها لتبلغ دور الثمانية، وتدخل التاريخ كأصغر لاعبة (15 عاما) تبلغ هذا الدور ضمن سلسلة بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.

المصدر: RT 

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