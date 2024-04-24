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بعد الهزيمة المهينة أمام أرسنال.. طفل يهين لاعبي تشيلسي بلافتة محرجة

الرياضة

بعد الهزيمة المهينة أمام أرسنال.. طفل يهين لاعبي تشيلسي بلافتة محرجة
AFP
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لم تكن الخسارة العريضة أمام أرسنال بخماسية نظيفة الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سهلة على جماهير تشيلسي.

وعبر أحد الأطفال من مشجعي تشيلسي عن خيبة أمله وإحباطه تجاه فريقه هذا الموسم، وذلك من خلال رفع لافتة في وجه لاعبي الفريق، تعبر عن مدى إحباطه من الأداء والنتائج هذا الموسم.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، أظهرت كاميرات البث التلفزيوني أحد الأطفال وهو يرفع لافتة موجهة للاعبي تشيلسي، وعليها عبارة: "لا أريد قميصك، أريدك فقط أن تقاتل من أجلنا".

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بهذه الخسارة توقف رصيد فريق تشيلسي عند 47 نقطة، وهو يشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما رفع الغانرز رصيده للنقطة 77 في صدارة جدول الترتيب، متفوقين بفارق 3 نقاط على ليفربول، صاحب الوصافة، لكن الريدز لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

يذكر أن تشيلسي خسر أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقد أي فرصة في التتويج بلقب لهذا الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"

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