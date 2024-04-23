أرقام قياسية تاريخية.. احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو

حطم إنتر ميلان العديد من الأرقام القياسية التاريخية عقب فوزه بلقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023-2024 بشكل رسمي.

وحسم إنتر ميلان اللقب على حساب جاره اللدود ميلان بفوزه عليه في "ديربي الغضب" 2-1 الذي جمعهما أمس الاثنين، في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري على ملعب "سان سيرو".

ونجح إنتر في فض الشراكة مع ميلان صاحب الـ 19 لقبا، وحسم الكالتشيو للمرة الـ 20 ليحصل على النجمة الثانية، كثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولة خلف يوفينتوس صاحب الـ 36 لقبا.

1 - #Inter are the 1st team to arithmetically win the #Scudetto in a city derby in the history of the #SerieA (since 1929-30); furthermore, the Nerazzurri are the 2nd Italian team to win at least 20 Scudetti, after Juventus (36). Unforgettable.#DerbyMilanopic.twitter.com/g10vw2l3Ur — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2024

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يتم فيها حسم لقب الدوري الإيطالي عن طريق ديربي ميلان، على مر تاريخ المسابقة.

كما يعتبر تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد الجولة الـ33 من المسابقة، أسرع تتويج في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع 5 أبطال سابقين.

كما حقق فريق إنتر ميلان الفوز في ديربي ميلان آخر 6 مباريات، وتعتبر هذه هي أطول سلسلة فوز متتالية في تاريخ الديربي.

واحتفل لاعبو الإنتر بحسم لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم في غرفة تبديل ملابس ملعب السان سيرو، بعد الفوز أمام ميلان.

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وافتتح أتشيربي مدافع فريق إنتر ميلان أهداف المباراة، وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني بينما قلص المدافع توموري النتيجة لصالح فريق ميلان.

ويلاقي إنتر ميلان نظيره تورينو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "وسائل إعلام"